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Лукашенко заявил о рождении нового мира

Президент Белоруссии Лукашенко: на наших глазах рождается новый мир

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рождении нового мира. Он выступил на Республиканскому балу выпускников, его слова приводит Telegram-канал БЕЛТА.

«Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый», — сказал Лукашенко белорусским выпускникам.

По его словам, Белоруссия пока остается островком спокойствия, но его «качает на волнах мирового шторма». «Куда всех нас этот шторм вынесет — от нас и зависит», — добавил президент.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. «Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то — пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информации, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут», — предупредил он.

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Алевтина Запольская
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