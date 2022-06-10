Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять»

Президент Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в «полыхающем» мире

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. Об этом он высказался на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает БЕЛТА.

Глава республики призвал белорусов «пойти работать, упираться и напрягаться» , чтобы «сохранить мир и спокойствие на этом островке».

«Это уже островок — Беларусь. Вы, что, не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности спецоперации КГБ Белоруссии на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации несколько десятков граждан республики стали заложниками ситуации и оказались «фактически в плену», однако благодаря действиям белорусской спецслужбы их удалось освободить и вернуть на родину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Болельщик «Рейнджерс» нокаутировал фаната «Тампы» после матча НХЛ
Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом
Полицейский московского метрополитена получил огнестрельное ранение в драке
В ООН назвали реальную причину повышения цен
Экс-президент Польши описал рост цен фразой «хожу по магазинам и чуть не плачу»
Российский стилист назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному
В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери
В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику
Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.