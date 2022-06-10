Президент Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в «полыхающем» мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. Об этом он высказался на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает БЕЛТА.

Глава республики призвал белорусов «пойти работать, упираться и напрягаться» , чтобы «сохранить мир и спокойствие на этом островке».

«Это уже островок — Беларусь. Вы, что, не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут, а мы должны упереться и выстоять», — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности спецоперации КГБ Белоруссии на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации несколько десятков граждан республики стали заложниками ситуации и оказались «фактически в плену», однако благодаря действиям белорусской спецслужбы их удалось освободить и вернуть на родину.