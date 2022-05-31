Президент Лукашенко поблагодарил КГБ за операцию по освобождению белорусов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности спецоперации КГБ на Украине. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер рассказал, что после начала российской спецоперации несколько десятков граждан республики стали заложниками ситуации и оказались «фактически в плену», однако благодаря КГБ их удалось освободить и вернуть на родину.

«Операция осуществлена без единого выстрела. По-моему, никто на Украине так не разобрался, как это случилось. Вы вернули людей в семьи. Очень благородное дело для военного человека», — заметил президент в ходе награждения сотрудников ведомства. Глава государства добавил, что два белоруса были убиты, и пообещал разобраться с виновниками случившегося.

7 апреля, как писал «Sputnik Беларусь», Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия провела спецоперацию по освобождению граждан, оставшихся на Украине — в частности, речь шла о дальнобойщиках. По его словам, было захвачено до сотни водителей и арестовано около 1,5 тысячи белорусских вагонов. Президент предупреждал украинскую сторону об ответных шагах республики.