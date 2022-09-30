Лукашенко пообещал делать все для прекращения кровопролития на Украине
Президент Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет ни на кого нападать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни на кого не нападала и не будет нападать, а Минск сделает все для прекращения кровопролития на Украине. Его цитирует БЕЛТА.
«Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем», — заявил глава государства.