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Лукашенко пообещал делать все для прекращения кровопролития на Украине

Президент Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет ни на кого нападать

Фото: Sergey Guneev/ Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни на кого не нападала и не будет нападать, а Минск сделает все для прекращения кровопролития на Украине. Его цитирует БЕЛТА.

«Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем», — заявил глава государства.

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Алевтина Запольская
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