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08:50, 13 октября 2022Среда обитания

В Минстрое оценили необходимость продления льготной ипотеки в России

Минстрой назвал целесообразным продление льготной ипотеки на новостройки в России
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Минстрой России назвал целесообразным продление льготной ипотеки под 7 процентов на покупку жилья в новостройках. Так в ведомстве оценили необходимость сохранения госпрограммы после 2022 года, пишут «Известия».

«При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ», — уточнили в ведомстве. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что сейчас спрос на жилье падает: до 12 процентов на вторичном рынке и до 23 процентов — на первичном.

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин считает, что интерес к недвижимости пока будет оставаться низким. Однако большое значение сыграет возможное решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Если ее решат остановить, то может произойти резкий всплеск сделок в последние месяцы 2022 года, предположил девелопер.

Ранее Минфин оценил перспективу повышения ставок по ипотеке в России. По данным ведомства, предпосылок для их роста в 2022 году нет. Говоря о ситуации на рынке, заместитель директора департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев подчеркнул, что в настоящее время идет тренд на повышение спроса.

Нина Ташевская
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