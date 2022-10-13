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08:56, 13 октября 2022Среда обитания

В России разработали законопроект о провайдерах в многоквартирных домах

«Ъ»: Минцифры разработало гарантирующий работу нескольких провайдеров проект закона

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Минцифры России разработало законопроект, позволяющий гарантировать доступ нескольких провайдеров в многоквартирные дома при их создании или реконструкции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома. Он вносит поправки в закон о связи, которые предполагают "возможность" размещения в доме сетей не менее двух провайдеров, "неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой". Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи», — говорится в публикации.

Издание напомнило о внесенном в 2018 году предложении, согласно которому управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно. Однако, подчеркивает «Ъ», эта инициатива до сих пор не была принята.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что поправки ко второму чтению законопроекта уже проработаны. По его словам, по итогам «будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме».

Ранее Минцифры заявило о намерении заняться поиском уязвимостей на портале «Госуслуги». Ведомство уточнило, что планирует начать искать до конца этого года.

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Варвара Кузьмина
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