Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении республики

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении территории республики. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что сейчас российская армия задействует все больше сил, включая мобилизованных, которые пока еще проходят обучение. «Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал Пушилин.

Врио главы республики также отметил снижение интенсивности украинских обстрелов. По его мнению, это происходит благодаря контрударам российских войск. Действия Вооруженных сил РФ, считает Пушилин, деморализовали противника.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что активное наступление российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в середине ноября.