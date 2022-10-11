Спрогнозированы сроки активного наступления российских войск на позиции ВСУ

Военный эксперт Евсеев спрогнозировал наступление российских войск на позиции ВСУ в ноябре

Активное наступление российских войск на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в середине ноября. Сроки начала предполагаемой атаки спрогнозировал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По словам специалиста, к этому времени возникнут более благоприятные условия для развития наступления. С одной стороны, этому будет способствовать похолодание, а с другой — пополнение российской армии за счет мобилизованных граждан.

«Я думаю, мы перехватим инициативу приблизительно в середине ноября, когда земля подмерзнет, и можно будет наступать. Вот с этого момента мы можем проводить достаточно крупные наступательные операции именно кадровой армией при поддержке мобилизованных», — пояснил Евсеев.

При этом он отметил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане, скорее всего, не будут участвовать непосредственно в наступлении, а будут использоваться во вспомогательных направлениях либо в качестве второго эшелона.

Ранее 11 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска наступают на двух направлениях — угледарском и марьинском. По его словам, «определенные успехи» есть и на авдеевском направлении.