Пушилин заявил о наступлении российских войск на двух направлениях

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что российские войска наступают на двух направлениях — Угледарском и Марьинском.

Так, на Угледарском направлении, «очень серьезно работает» оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», а также шахтерская дивизия. «Касаемо Марьинского направления — мы видим определенное продвижение», — сказал Пушилин.

Кроме того, «есть определенные успехи» на Авдеевском направлении, войска движутся в направлении Первомайского. «Там работает 11-й полк, а также подразделение "Сомали"», — добавил врио главы ДНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы из более чем 200 добровольцев в зону спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что перед отправкой они прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа.