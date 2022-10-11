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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке из Грозного более 200 добровольцев на Украину
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке из Грозного новой группы из более чем 200 добровольцев в зону спецоперации на Украине.

Как заявил Кадыров, молодые люди «повесткам были бы только рады, но не дождались», поэтому решили записаться в добровольцы. Глава республики подчеркнул, что перед отправкой они прошли ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о готовности 70 тысяч чеченских добровольцев отправиться в зону спецоперации на Украине. Политик напомнил, что «десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле».

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Марина Совина
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