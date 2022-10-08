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Кадыров заявил о готовности 70 тысяч добровольцев отправиться на Украину

Кадыров: около 70 тысяч чеченских добровольцев готовы принять участие в спецоперации

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности 70 тысяч чеченских добровольцев отправиться в зону спецоперации на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Политик напомнил, что «десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле». «При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — подчеркнул он, выступая на торжественном построении бойцов силовых подразделений на территории военной базы в Ханкале.

В своей речи Кадыров также высказался о мужчинах, которые «в трудный час» уезжают за границу. «Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — сказал он. Он отметил, что каждый россиянин должен выполнить свой долг и предложить полезные в бою навыки.

Марина Совина
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