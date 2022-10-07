Глава Чечни Кадыров посоветовал покидающим Россию мужчинам надеть юбки и сменить имена

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к покидающим Россию мужчинам и посоветовал им надеть юбки. Слова политика передает РИА Новости.

По словам Кадырова, он не понимает людей, которые «в трудный час» уезжают за границу. «Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — сказал он, выступая перед солдатами на военной базе в Ханкале.

Политик также подчеркнул, что каждый россиянин должен выполнить свой долг и предложить полезные в бою навыки, несмотря на то, что в стране объявлена лишь частичная мобилизация.