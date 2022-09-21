Кадыров обратился к сбежавшим за границу жителям Чечни

Глава Чечни Кадыров назвал уехавших за границу жителей республики трусами

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уехавшим за границу жителям республики, которые «называют себя защитниками чеченцев». Соответствующее видео и его краткий пересказ на русском языке опубликованы в Telegram-канале политика.

Кадыров назвал сбежавших чеченцев трусами, которые бросили республику в тяжелый момент и «продались за так называемые права ЛГБТ и так называемую свободу европейского слова».

Он подчеркнул, что Чеченская Республика является неотделимой частью России. «И как бы беглых преступников это ни нервировало, и как бы их ни спонсировал Запад, и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет. Мы, чеченцы, свободный народ в России», — заявил Кадыров.

Глава республики добавил, что ее жители сами решили быть в составе России и защищать ее. «Попробуйте забрать у нас это право, если у вас осталось хоть что-то мужское!» — заключил он.

Ранее Кадыров резко осудил акцию с поднятием ЛГБТ-флага над мечетью в Германии. Глава Чечни заявил, что не понимает, как имамы этой святыни могут называть себя мусульманами. «Как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставила эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?! Вы там совсем обезумели на волне вседозволенной европейской демократии?» — возмутился он.