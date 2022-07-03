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Кадыров отреагировал на появление ЛГБТ-флага над мечетью в Германии

Глава Чечни Кадыров назвал «гнусной и мерзкой» акцию с ЛГБТ-флагом в мечети в Германии
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на акцию в поддержку ЛГБТ, организованную в мечети Ибн Рушд-Гете в центре Берлина. Своим мнением о появлении флага движения над зданием мечети он поделился в своем Telegram-канале.

«Меня переполняют чувства негодования от произошедшего в эти дни гнусного и мерзкого инцидента в Германии», — написал Кадыров. Он назвал «отвратительным» поступок имама мечети Мо эль-Кетаба, «который не только допустил акцию, но и, более того, оправдал ее». «У этого последователя иблиса хватило наглости выразить надежду, что другие исламские религиозные организации последуют его примеру», — возмутился глава Чечни.

«Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставила эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?! Вы там совсем обезумели на волне вседозволенной европейской демократии?», — посетовал Кадыров.

Он также обратился к мусульманам Германии, заявив, что ответственность за произошедшее лежит на них, и призвал их «прийти в себя и решительно выразить свое слово, жестко осудить инициаторов прошедшего святотатства». «Это попытка подмять Ислам под мерзкую западную культуру разврата и сатанизма!», — добавил Кадыров.

Ранее посольство США в Москве вывесило радужной флаг в поддержку ЛГБТ над площадью Донецкой Народной Республики (ДНР). Американская дипмиссия поддержала ЛГБТ-сообщество в борьбе за равноправие. Кроме того, в посольстве сообщили, что ЛГБТ-активисты «играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории».

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Марина Совина
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