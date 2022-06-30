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Посольство США в Москве вывесило радужный флаг

Посольство США вывесило ЛГБТ-флаг над площадью ДНР в Москве

Фото: Telegram-канал «Посольство США в Москве»

Посольство США в Москве вывесило радужной флаг в поддержку ЛГБТ над площадью Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом посольство написало в своем Telegram-канале.

Американская дипмиссия поддержала ЛГБТ-сообщество в борьбе за равноправие. Кроме того, в посольстве сообщили, что ЛГБТ-активисты «играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории».

«В Месяц гордости мы чествуем их и вновь обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути всеобщего прогресса. Соединенные Штаты стремятся к такому миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если он того пожелает», — сообщило посольство США.

29 ноября прокуратура города Лабытнанги на Ямале наказала директора и учителя школы за то, что на уроке, посвященном Международному дню толерантности, был продемонстрирован флаг ЛГБТ. 16 ноября один из педагогов школы №8 показал ученикам во время урока слайд с изображением радужного флага.

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Николай Чигасов
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