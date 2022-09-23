Глава Чечни Кадыров обратился к уклонистам и назвал их «людьми второго сорта»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклоняющимся от несения военной службы в России и назвал их «людьми второго сорта». Текст обращения опубликован в его Telegram-канале.

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал глава республики.

Он пояснил, что когда люди нуждаются в услугах государства, то требуют своих прав и «тыкают пальцем» во вторую главу Конституции России, где описаны права и свободы гражданина страны. Однако, когда стране нужна поддержка, уклонисты становятся трусами и бросают «родственников, друзей, знакомых, дом, город».

«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», — заключил Кадыров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.