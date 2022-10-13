Блогерша показала способ носить высокие сапоги женщинам с полными ногами

Блогерша Алекса показала способ застегнуть молнию сапог на полных ногах с помощью фена

Блогерша Алекса (фамилия неизвестна) приобрела чересчур узкие в голени сапоги и показала подписчикам простой способ растянуть их в домашних условиях. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике женщина демонстрирует пару высоких кожаных сапог кремового цвета и пытается надеть их на камеру, однако молния не сходится на ее полных ногах. «У меня толстые икры, но я мечтаю носить такую обувь», — объясняет героиня материала.

Затем блогерша показала лайфхак, с помощью которого ей удалось решить проблему. Для этого она взяла фен и направила поток горячего воздуха на верхнюю часть обуви. Таким образом материал растянулся, и Алекса смогла полностью застегнуть сапоги.

Ранее популярная блогерша Эбби раскрыла простой способ увеличить размер джинсов в домашних условиях. В размещенном ролике девушка надела штаны, намочила их водой в душе и несколько раз присела, чтобы растянуть ткань.