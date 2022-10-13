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15:17, 13 октября 2022Экономика

В Сбере сообщили о регулярном аудите своей сети

В Сбере сообщили, что регулярно проводят аудит своей офисной сети

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбер регулярно проводит аудит своей офисной сети, при этом доступность его сервисов сохраняется на прежнем уровне даже в самых отдаленных регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке рассказали, что развивают дополнительные форматы обслуживания в малых населенных пунктах — к примеру, мобильные офисы и сервис банкового платежного агента (возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина).

«Если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний», — сказано в сообщении.

В Сбере подчеркнули, что все сервисы банка доступны в цифровых каналах, в том числе приложении «Сбербанк онлайн» и его веб-версии.

13 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что за первый осенний месяц Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тысячи, а с начала года — на 868 отделений. Таким образом потенциальная экономия организации на годовых затратах может составлять 16-21 миллиард рублей.

О планах по сокращению малопосещаемых отделений Сбербанка глава банка Герман Греф заявлял еще в 2018 году. При этом он также информировал, что кредитная организация планирует увеличить свое присутствие в селах.

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Варвара Кошечкина
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