Эмили Ратаковски появилась на публике в платье-сетке
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.
Манекенщица посетила вечеринку в честь 50-летия журнала W Magazine, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке, надетом поверх атласного нижнего белья розового цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала черные босоножки на высоком каблуке, а в руках держала лакированный клатч в тон наряда.
При этом на размещенных кадрах видно, что на лицо звезды нанесли макияж в коричневых оттенках, а волосы уложили небрежными волнами. Бренды одежды Ратаковски не уточняются.
Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. 31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?»