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20:43, 13 октября 2022Ценности

Эмили Ратаковски появилась на публике в платье-сетке

Модель Эмили Ратаковски посетила вечеринку журнала W Magazine в платье-сетке
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Манекенщица посетила вечеринку в честь 50-летия журнала W Magazine, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке, надетом поверх атласного нижнего белья розового цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала черные босоножки на высоком каблуке, а в руках держала лакированный клатч в тон наряда.

При этом на размещенных кадрах видно, что на лицо звезды нанесли макияж в коричневых оттенках, а волосы уложили небрежными волнами. Бренды одежды Ратаковски не уточняются.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. 31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу: «Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?»

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Майя Пономаренко
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