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17:17, 13 октября 2022Мир

Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»

Расследование на «Северных потоках» усложнилось из-за снарядов времен Второй мировой
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Расследование аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продвигается успешно, однако не обходится без сложностей: они, в частности, связаны с обнаружением боеприпасов времен Второй мировой войны на морском дне. Об этом заявили датские власти, сообщает France 24.

Министр обороны Дании Мортен Бодсков пояснил, что некоторые боеприпасы не разорваны, что затрудняет работу следователей. «Но работа продолжается и идет хорошо», — добавил он.

Два газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате четырех взрывов на дне Балтийского моря в конце сентября. Это привело к крупным утечкам газа. Швеция считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. Эта страна вместе с Германией и Данией уже проводит расследование.

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Виктория Кондратьева
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