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13:37, 13 октября 2022Моя страна

Знаменитая тагильская мастерская обрела новый дом

В Нижнем Тагиле открылся туристический комплекс «Тагильский поднос»

Фото: Павел Балин / Центр развития туризма города Нижний Тагил

Знаменитая тагильская мастерская обрела новый дом, переехав в новый туристический комплекс. Как уточняет пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области, музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос» может ежегодно принимать до пяти тысяч гостей, а после полной реконструкции здания этот показатель поднимется до 20 тысяч.

Идею создания нового центра в 2021 году на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым озвучил руководитель знаменитой мастерской Андрей Васильев. «Я рассказал о планах по созданию музейно-производственного комплекса. В результате нам помогли приобрести новый дом, мы сделали в нем ремонт. Сейчас здесь начинают работать классы, где можно приходить и учиться росписи», — сообщил глава мастерской.

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Васильев добавил, что в новом комплексе также работает единственный в мире музей «Каменный цветок». «Это была мечта моего отца. Коллекция его уникальных изделий насчитывает 140 экспонатов, из которых 50 — это цветы. Сегодня часть выставлена в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге, и часть здесь», — пояснил он.

Выступая на церемонии открытия нового центра, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев порассуждал о значимости тагильского подноса, заявив, что это «не просто бренд Свердловской области», а команда уникальных мастеров, продолжающих и совершенствующих вековые традиции.

Ранее стало известно, что Рязанском музее-заповеднике появится планетарий. Отмечалось, что экспозиция планетария будет посвящена космосу и советскому ученому Константину Циолковскому. Посещать планетарий и изучать проекцию звездного музея ежедневно смогут до 1,6 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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