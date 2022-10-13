В Москве открыли мемориальную доску Всеволода Боброва

В Москве открыта мемориальная доска в честь спортсмена и тренера Всеволода Боброва

В Москве была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная великому спортсмену и тренеру, капитану сборных СССР по футболу и хоккею Всеволоду Боброву.

Доска установлена на доме по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус 1, где когда-то жил Всеволод Михайлович. В торжественной церемонии приняли участие: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович и почётный президент клуба Борис Михайлов, начальник ЦСКА Артём Громов, президент КХЛ Алексей Морозов, вдова Всеволода Михайловича Елена Николаевна Боброва, легендарный хоккеист сборной СССР Александр Якушев и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Они рассказали о том, какими запомнили Всеволода Михайловича, и возложили цветы к мемориальной доске.

«Сегодня большой праздник, потому что мы чествуем величайшего спортсмена. То, что сделал Всеволод Михайлович, повторить нельзя. Быть капитаном и лидером одновременно в футболе и хоккее — это практически невозможно. Наша главная задача — именно на таких именах, как Бобров, воспитывать молодых ребят. Он был прекрасным тренером. Мне посчастливилось с ним работать, когда мы вместе разбили миф о непобедимости канадцев. Он нас вел в бой. Светлая память этому человеку», — сказал Владислав Третьяк.

«Бобров как-то сказал, что надо понимать душу спортсмена. Я навсегда запомнил эти слова. Он сам изнутри знал, что такое спорт, как нужно отдаваться и что надо сказать в трудные моменты игрокам, которыми он руководил. В 1972 году мы играли в Канаде первый матч Суперсерии. Обычно тренеры того времени, когда приходили в раздевалку, ругали и общались на повышенных тонах. А Всеволод Михайлович в перерыве зашел и спокойно сказал: "Ребята, что вы делаете? Вы не играете в свой хоккей. Играйте в пас друг на друга". Мы вышли и впервые в истории обыграли канадских профессионалов. Именно благодаря Боброву мы закладывали успехи нашего хоккея, он делал первые шаги», — добавил Борис Петрович Михайлов.

Алексей Морозов поблагодарил армейский клуб за организацию сегодняшнего мероприятия. «Руководители ЦСКА и города Москвы сделали очень нужное дело. Это важно для юного поколения хоккеистов и футболистов. Я помню, как маленьким гулял в Москве с родителями по Кутузовскому проспекту и, если видел памятную доску на доме, всегда спрашивал у родителей, кто это такой. Теперь мальчишки точно так же будут спрашивать о Боброве. Это показывает отношение ЦСКА к своим ветеранам», — сказал он.

С 2011 года компания «Роснефть» поддерживает ЦСКА, уделяя большое внимание развитию и популяризации хоккея в стране, а также поддержке ветеранов армейского хоккея. За это время ЦСКА дважды выигрывал Кубок Гагарина и четыре раза становился чемпионом страны.