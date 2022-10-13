В Китае прошли протесты перед переизбранием Си Цзиньпина на новый срок

CNN: в Пекине прошла акция протеста за несколько дней до переизбрания Си Цзиньпина

В Пекине за несколько дней до съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором, как ожидается, Си Цзиньпин будет в третий раз переизбран на должность председателя КНР, прошла акция протеста. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, акция против политики Си Цзиньпина и его переизбрания на новый срок прошла в китайской столице в четверг, 13 октября. Так, в Twitter появились фотографии, на которых были запечатлены баннеры, растянутые на эстакаде на северо-западе города. «Объявляйте забастовку, устраните диктатора и национального предателя Си Цзиньпина», — гласил один из них. Надпись на другом призывала выступить, в частности, против антикоронавирусных ограничений, действующих в стране.

Кроме того, на снимках можно заметить, что над эстакадой поднимается дым. Также сообщалось, что через громкоговорители в районе моста транслировались протестные лозунги.

Как отмечает CNN, точно определить место, где проходила акция, по фотографиям было сложно, однако геометки в соцсетях указывали на мост Ситун на Третьем транспортном кольце в районе Хайдянь. Когда журналисты телеканала прибыли на место, ни баннеров, ни самих протестующих там уже не было, однако на эстакаде и рядом с ней находилось большое число сотрудников службы безопасности. Кроме того, патрули силовиков были замечены и на других эстакадах Третьего транспортного кольца.

Официально китайские власти и правоохранительные органы данный инцидент пока не комментировали.

XX съезд КПК откроется в Пекине 16 октября. Ожидается, что в ходе него Си Цзиньпин выдвинет свою кандидатуру на третий срок в качестве главы партии.

В 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправки в конституцию, разрешающие избираться на пост председателя КНР без ограничений каждые пять лет. Таким образом, Си Цзиньпин фактически получил право занимать должность пожизненно.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году — председателем КНР. В ноябре 2017 года он был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.