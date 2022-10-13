Медведев назвал задачу России на новых территориях

Медведев назвал задачей России на новых территориях создание полноценных структур власти

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал одной из важнейших задач страны создание в новых российских регионах полноценных и работоспособных структур государственной власти. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки», — написал политик.

По словам Медведева, эта «большая работа уже начата». Он пообещал, что вести ее будут системно, создавая «эффективный государственный механизм».

Президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России четырех новых регионов 5 октября. Таким образом, число субъектов в составе страны выросло с 85 до 89.

Главой ДНР назначен Денис Пушилин, а ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий. До проведения официальных выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.