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16:51, 13 октября 2022Россия

Медведев назвал задачу России на новых территориях

Медведев назвал задачей России на новых территориях создание полноценных структур власти

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал одной из важнейших задач страны создание в новых российских регионах полноценных и работоспособных структур государственной власти. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области отказались от украинской модели государственного устройства. Вертикаль власти там предстоит строить заново, буквально с нуля и в сжатые сроки», — написал политик.

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По словам Медведева, эта «большая работа уже начата». Он пообещал, что вести ее будут системно, создавая «эффективный государственный механизм».

Президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России четырех новых регионов 5 октября. Таким образом, число субъектов в составе страны выросло с 85 до 89.

Главой ДНР назначен Денис Пушилин, а ЛНР — Леонид Пасечник. Руководить Херсонской областью будет Владимир Сальдо, а Запорожской — Евгений Балицкий. До проведения официальных выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.

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Евгения Куликова
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