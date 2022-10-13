Зеленский обвинил Красный Крест в отсутствии давления на Россию

Президент Украины Зеленский обвинил Красный Крест в том, что он не давит на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста в том, что он недостаточно давил на Россию и не имеет доступа к украинским военнопленным. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Они должны иметь доступ к пленным. Доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда дойти. Это восемь лет продолжается. А сейчас, когда тысячи наших пленных находятся на оккупированной части Донбасса, доступа также нет. Не можем мы, украинцы, бороться, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен бороться, потому что это их работа», — заявил Зеленский в ходе видеообращения в ПАСЕ.

Он также отметил, что МККК, по его мнению, должен оказывать давление на Россию в медиа, но почему-то этого не делает.

Ранее стало известно, что МККК приостановил свою деятельность на Украине. Отмечается, что такое решение было принято из соображений безопасности.