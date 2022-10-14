Американскому рынку напророчили падение

JPMorgan предсказал падение американского рынка США на 30 процентов из-за рецессии

Из-за серьезной рецессии в США американский рынок может упасть на 20-30 процентов, напророчил глава одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон. Он считает, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) не сможет охладить экономику, пишет Bloomberg.

В то же время Даймон сказал, что «полностью доверяет» председателю ФРС Джею Пауэллу и что стагфляция намного хуже, чем большинство других возможных результатов, поскольку ФРС работает над снижением ценового давления. Также он сказал, что его «чутье» подсказывает ему, что базовая ставка ФРС, вероятно, должна будет подняться выше уровня от 4 до 4,5 процента, который предсказывают многие экономисты, поскольку инфляция сохраняется.

Ранее Даймон предупредил, что рецессия в экономике США может наступить к середине 2023 года. По его словам, в настоящее время американская экономика «на самом деле все еще в порядке», и потребители, вероятно, находятся в лучшем состоянии по сравнению с мировым финансовым кризисом 2008 года.