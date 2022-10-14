На Байкале запланировали открыть новые туристические маршруты

На Байкале организуют новые турмаршруты в Слюдянском и Ольхонском районах

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области планируется создать два новых туристических маршрута. Об этом «Интерфаксу» сообщила замдиректора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

Так, один из маршрутов будет открыт в порту Байкал в Слюдянском районе. По словам Сливиной, в 2023 году начнется паспортизация проекта, после которой запланировано создание соответствующей туристической инфраструктуры. Протяженность маршрута составит около четырех километров, он будет включать осмотр церкви, «белого камня» (выход мраморных пород) и лесного массива.

Второй маршрут планируется организовать в мраморном карьере в поселке Бугульдейка в Ольхонском районе. Отмечается, что районная администрация неоднократно выступала с предложением создать на этой территории ландшафтно-видовой парк. Сейчас власти определяют инфраструктуру для проекта.

Ранее в октябре россиянам назвали небанальные направления для отдыха в бархатный сезон. По мнению генерального директора Клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниила Марышкина, из-за снижения турпотока даже самые популярные туристические маршруты на Байкале становятся дикими. «По западной стороне стоит обратить внимание на Песчаную бухту, Кругобайкальскую железную дорогу и Тажеранские степи. На восточной стороне можно посетить Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив», — порекомендовал эксперт.