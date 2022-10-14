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12:04, 14 октября 2022Экономика

Центральный банк задумал перемены в обслуживании быстрых платежей

Центробанк предложил внедрить СБП в интернет-банки системно значимых организаций

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центральный банк задумал внести изменения в нормы, регулирующие работу Системы быстрых платежей (СБП), следует из проекта, размещенного на сайте регулятора и предложенного для публичного обсуждения.

ЦБ хочет добиться того, чтобы СБП была встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций, разъясняется в релизе. Новации для развития системы предлагается внедрить системно значимым банкам к 1 октября 2023 года.

Кроме того, с апреля 2024 года предлагается еще одна обязанность для банков — участников системы: их хотят обязать обслуживать быстрые переводы не только между гражданами, но и между компаниями.

В регуляторе также заявили, что упрощают процедуру взаимодействия с иностранными партнерами российских банков для трансграничных переводов в рамках СБП. По данным СМИ, в СБП сейчас прорабатывают запуск переводов в Армению и Казахстан, но процесс пока находится на начальном этапе.

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Платон Щукин
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