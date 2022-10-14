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19:15, 14 октября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о неожиданной опасности куриных яиц

Диетолог Поляков: аллергия на куриные яйца может вызвать синдром хронической усталости

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Употребление куриных яиц может вызвать аллергию, нетипичным проявлением которой является синдром хронической усталости, предупредил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. В беседе с информационным агентством Ura.ru он рассказал россиянам об этой и других неожиданных опасностях популярного продукта питания.

Врач заявил, что пищевая непереносимость яиц довольно распространена, так как аллергия может возникнуть как на желток или белок, так и на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. Помимо типичных высыпаний или отека тканей, непереносимость может проявиться в виде аутоиммунных заболеваний. Также употребление куриных яиц может привести к развитию синдрома хронической усталости, ослаблению иммунитета или нарушению эмоционального состояния, добавил Поляков.

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Также в яйцах содержится лецитин — жироподобное вещество, входящее в состав оболочек всех клеток организма и необходимое для правильного функционирования печени и мозга. Однако, если микробиом кишечника нарушен, лецитин способен нанести вред здоровью. «При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Поляков. При наличии аллергии на куриные яйца диетолог рекомендовал заменить их на перепелиные или гусиные.

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Наталья Обрядина
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