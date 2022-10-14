Россиян предупредили о неожиданной опасности куриных яиц

Диетолог Поляков: аллергия на куриные яйца может вызвать синдром хронической усталости

Употребление куриных яиц может вызвать аллергию, нетипичным проявлением которой является синдром хронической усталости, предупредил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. В беседе с информационным агентством Ura.ru он рассказал россиянам об этой и других неожиданных опасностях популярного продукта питания.

Врач заявил, что пищевая непереносимость яиц довольно распространена, так как аллергия может возникнуть как на желток или белок, так и на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. Помимо типичных высыпаний или отека тканей, непереносимость может проявиться в виде аутоиммунных заболеваний. Также употребление куриных яиц может привести к развитию синдрома хронической усталости, ослаблению иммунитета или нарушению эмоционального состояния, добавил Поляков.

Также в яйцах содержится лецитин — жироподобное вещество, входящее в состав оболочек всех клеток организма и необходимое для правильного функционирования печени и мозга. Однако, если микробиом кишечника нарушен, лецитин способен нанести вред здоровью. «При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Поляков. При наличии аллергии на куриные яйца диетолог рекомендовал заменить их на перепелиные или гусиные.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова перечислила наиболее распространенные причины переедания среди россиян. Она уверена, что поощрение себя за успехи с помощью вкусной еды и заедание стресса — лишь часть из них. Наиболее веской причиной она назвала слабую силу воли.