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22:19, 14 октября 2022Мир

США обеспокоены скоординированными действиями флотов России и Китая

Американский вице-адмирал Томас отметил скоординированность действий флотов России и Китая

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Командующий Седьмым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Томас выразил обеспокоенность в связи со скоординированными действиями российского Военно-морского флота (ВМФ) и ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

Американский военный подчеркнул, что ВМС США внимательно следят за действиями Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. По его словам, они наблюдают некую скоординированную деятельность флотов двух государств. Томас отметил, что данная активность не так прозрачна, как действия США и их союзников, например, во время военных учений.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине. При этом он считает крайне маловероятным сценарий, при котором российский лидер отдаст приказ нанести ядерный удар.

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Марина Совина
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