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16:49, 14 октября 2022Культура

«Банды Нью-Йорка» превратят в сериал

Историческую драму Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» превратят в сериал

Кадр: Фильм «Банды Нью-Йорка»

Историческую драму 2002 года «Банды Нью-Йорка» превратят в сериал, производством которого займется компания Miramax Television. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер Мартин Скорсезе, который занимался полнометражной адаптацией книги Герберта Эсбери, выступит исполнительным продюсером первых двух эпизодов. Отмечается, что в шоу речь пойдет о новых героях, которых не было в оригинальном фильме с участием Леонардо Ди Каприо, Дэниела Дэй-Льюиса и Кэмерон Диас. Дата премьеры пока не объявлена.

В оригинальном фильме речь шла о нью-йоркских криминальных группировках, действовавших в середине и второй половине XIX века. Картина выдвигалась на десять «Оскаров» (в том числе в основной номинации «Лучший фильм»), но не получила ни одного из них.

В 2013-м Скорсезе уже говорил о намерении превратить эту картину в сериал. В шоу планировалось уделить внимание не только бандам из Нью-Йорка, но и аналогичным группировкам, существовавшим в других городах — например, в Чикаго.

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Марина Погосян
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