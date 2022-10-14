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13:47, 14 октября 2022Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на врача за прекращение романа по переписке

В Хабаровске мужчина нанес несколько ударов ножом врачу за прекращение романа по переписке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хабаровске суд арестовал 28-летнего мужчину, который напал с ножом на 30-летнюю женщину-врача из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Немцева.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По версии следствия, подозреваемый длительное время общался со женщиной по переписке, однако она решила прекратить общение. Тогда ее знакомый приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с ней и возобновить интернет-роман. Пара встретилась 11 октября на улице Льва Толстого у детской поликлиники, где женщина работает педиатром, уточнили в хабаровской прокуратуре. Во время разговора россиянин нанес ей несколько ударов ножом. Женщину госпитализировали, медики оказывает ей помощь.

Нападавший пробудет в СИЗО до 12 декабря.

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Любовь Ширижик
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