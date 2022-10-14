Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:55, 14 октября 2022Ценности

Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Кадр: @voronina_valeria_

Украинская блогерша Валерия Воронина показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На первых кадрах видео инфлюэнсерша предстала в спортивном костюме с собранными в пучок волосами и без косметики на лице. Затем юзерша запечатлела себя после преображения, которое она совершила с помощью мейкапа. Воронина нанесла тени синего цвета, помаду и тушь. Помимо этого, она подчеркнула скулы и зрительно увеличила губы карандашом.

Подписчики не узнали героиню материала после визуальных изменений во внешности и неоднозначно отреагировали на ее ролик. «Вау, моей первой мыслью было, что это другой человек», «Должно быть, это ее мама или старшая сестра. У этой блогерши есть другие видео без макияжа, и на них она выглядит иначе», — прокомментировали одни.

«Это та же самая девушка, она просто корректирует некоторые детали», «У меня пробежали мурашки по коже от увиденного результата!», «Потрясающе! Пожалуйста, снимите урок по макияжу», — восхитились другие.

Ранее в октябре зрители приняли тиктокершу Хлою Уотерз после нанесения макияжа за другого человека. Девушка распустила волосы, нанесла помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что после преображения на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы объемнее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
В США предложили купить бывший дом солиста Maroon 5
В США назвали условие изменения позиции по Украине
Овечкин на старте сезона показал худшую результативность в карьере в НХЛ
В офисе Зеленского заявили о «золотом оружейном дожде» на Украине
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Раскрыта стоимость вторичных квартир в Москве
Голландскую принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии
Путин объяснил действия российской армии на Украине
Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.