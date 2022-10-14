Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Украинская блогерша Валерия Воронина показала свою внешность до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На первых кадрах видео инфлюэнсерша предстала в спортивном костюме с собранными в пучок волосами и без косметики на лице. Затем юзерша запечатлела себя после преображения, которое она совершила с помощью мейкапа. Воронина нанесла тени синего цвета, помаду и тушь. Помимо этого, она подчеркнула скулы и зрительно увеличила губы карандашом.

Подписчики не узнали героиню материала после визуальных изменений во внешности и неоднозначно отреагировали на ее ролик. «Вау, моей первой мыслью было, что это другой человек», «Должно быть, это ее мама или старшая сестра. У этой блогерши есть другие видео без макияжа, и на них она выглядит иначе», — прокомментировали одни.

«Это та же самая девушка, она просто корректирует некоторые детали», «У меня пробежали мурашки по коже от увиденного результата!», «Потрясающе! Пожалуйста, снимите урок по макияжу», — восхитились другие.

Ранее в октябре зрители приняли тиктокершу Хлою Уотерз после нанесения макияжа за другого человека. Девушка распустила волосы, нанесла помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что после преображения на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы объемнее.