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Перемены во внешности блогерши до и после нанесения макияжа озадачили зрителей

Зрители приняли блогершу Хлою Уотерз за другого человека после нанесения макияжа

Фото: @chloewaterz / TikTok

Блогерша Хлоя Уотерз из США показала лицо до и после нанесения макияжа и озадачила зрителей переменами во внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах юзерша позировала в пижаме, с собранными в небрежный пучок прядями и без косметики на лице. Затем инфлюэнсерша предстала перед камерой после преображения. Так, она распустила волосы, нанесла помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы объемнее. Кроме того, ранее она рассказывала, что корректирует овал лица с помощью специального прозрачного скотча для подтяжки.

Видео набрало более миллиона просмотров. В свою очередь зрители приняли ее за другого человека. «Это другая женщина», «Здесь снялись мать и дочь!», «Это твоя мать!» — заявили они.

В мае сообщалось о блогерше по имени Сара из США, которая изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Так, девушка выровняла тон кожи с помощью тонального крема, нарастила ресницы, нанесла оранжево-желтые тени на веки, розовую помаду на губы и хайлайтер.

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Алина Гостева
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