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20:26, 14 октября 2022Мир

Полиция Баварии провела обыск у россиянки из-за оскорблений украинцев

Полиция Баварии обыскала дом россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине

Фото: Michael Dalder / Reuters

Полиция в городе Ландсхут, Нижняя Бавария, провела обыск у россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине, сообщает Bild.

Прокуратура и полиция города Ландсхут проводят в отношении гражданки России Юлии Прохоровой расследование по подозрению в одобрении уголовно наказуемых преступлений. Девушка выкладывала в сеть видео с преследованиями и оскорблениями украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе».

30-летняя россиянка нигде не работает и находится в Германии нелегально, однако, как сообщили следователи, депортации в Россию в настоящее время приостановлены.

В августе полиция ФРГ начала проводить обыски в офисах семи немецких химических компаний, подозреваемых в незаконном сотрудничестве с Россией.

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Виктория Кондратьева
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