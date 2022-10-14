ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики на Украине

ВКС России уничтожили объекты военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Помимо этого, оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступившего от Запада вооружения, военной техники и боеприпасов, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава российского государства уточнил, что цель операции — демилитаризация Украины.