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14:17, 14 октября 2022Россия

ВКС России поразили объекты системы военного управления и энергетики на Украине

ВКС России уничтожили объекты военного управления и энергетики под Киевом и Харьковом
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Помимо этого, оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступившего от Запада вооружения, военной техники и боеприпасов, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад пытались прорвать оборону российских войск возле Кисловки Харьковской области и Куземовки Луганской народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава российского государства уточнил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Сергей Истомин
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