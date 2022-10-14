ВСУ нанесли удары около Энергодара

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли более десяти ударов по окрестностям города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более десяти ударов по окрестностям Энергодара. Об этом сообщил представитель администрации города, передает РИА Новости.

«Несмотря на призывы мирового сообщества остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинская сторона возобновила артиллерийские обстрелы нашего города. Было зафиксировано более десяти попаданий артиллерийских снарядов», — заявили в администрации.

Также уточняется об отсутствии повреждений городской инфраструктуры.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что запорожский Энергодар остается без света после обстрелов украинских военных. Как он утверждает, отсутствие электричества в городе связано с попаданием в открытое распределительное устройство. Рогов добавил, что 8 октября ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не менее 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».