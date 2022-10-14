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19:30, 14 октября 2022Россия

ВСУ нанесли удары около Энергодара

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли более десяти ударов по окрестностям города

Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более десяти ударов по окрестностям Энергодара. Об этом сообщил представитель администрации города, передает РИА Новости.

«Несмотря на призывы мирового сообщества остановить обстрелы Энергодара и береговой линии Днепра, украинская сторона возобновила артиллерийские обстрелы нашего города. Было зафиксировано более десяти попаданий артиллерийских снарядов», — заявили в администрации.

Также уточняется об отсутствии повреждений городской инфраструктуры.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что запорожский Энергодар остается без света после обстрелов украинских военных. Как он утверждает, отсутствие электричества в городе связано с попаданием в открытое распределительное устройство. Рогов добавил, что 8 октября ВСУ выпустили по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не менее 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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Кристина Есикова
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