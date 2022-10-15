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22:29, 15 октября 2022Россия

В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

Минобороны: в результате теракта на полигоне ЗВО в Белгородской области погибли 11 человек

В результате теракта на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области погибли 11 человек. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Еще 15 человек получили ранения, их доставили в госпиталь. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В военном ведомстве уточнили, что два террориста открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.

По заявлению Минобороны, теракт совершили граждане одной из стран СНГ.

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Марина Совина
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