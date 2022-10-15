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06:37, 15 октября 2022Забота о себе

Названы увеличивающие риск депрессии факторы

Психиатр Свечникова назвала людей с травматичным опытом наиболее подверженными депрессии

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

К развитию такого ментального заболевания, как депрессия, приводит совокупность биологических, психологических и социальных факторов, отметила врач-психотерапевт Психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы Полина Свечникова. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвала факторы, которые увеличивают риск этого заболевания.

Как проявляется депрессия

Депрессия — это ментальное расстройство, которое характеризуется симптомами апатии, сниженным настроением, адинамией, то есть низким количеством энергии и сил, пояснила врач.

Это такое состояние, когда вы с утра просыпаетесь, как будто бы и не спали, и чувствуете полную раздавленность, психоэмоциональную подавленность. Иногда можете не испытывать удовольствие от дел, которые раньше приносили радость. Периодически это состояние настолько тяжелое, что могут возникать мысли о нежелании продолжать жизнь такого качества

Полина Свечниковаврач-психотерапевт

При этом, по словам специалиста, депрессия — это продолжительное состояние, когда симптомы сохраняются на протяжении минимум 14 дней.

Предрасположенность есть у большинства людей

У многих из нас есть биологическая предрасположенность к развитию депрессии, которая формируется генетически, обратила внимание психотерапевт. Но не факт, что группа генов, которая делает нас уязвимыми к развитию депрессивных состояний, обязательно приведет к депрессии. Это уже зависит от психологических и социальных факторов.

«То есть, в чем здесь суть: у нас есть биологическая предрасположенность, затем многое зависит от того, в какой семье мы воспитывались, какие были условия, как мы психологически сформировались — стойкими или не стойкими — по отношению к жизненным ситуациям и стрессам, ну и, конечно, от того, с чем сталкивается в жизни человек», — объяснила специалист.

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Факторы риска

К психологическим факторам, которые могут увеличить риск развития депрессии, можно отнести детский травматический опыт. «Например, это депривация родителей, то есть, если ребенок остался без родителей по каким-то причинам или теряет одного из родителей, это является травматичным событием для него», — поделилась врач.

«Социальный фактор — это то, что происходит с нами прямо сейчас: насколько мы сейчас находимся в благополучной обстановке, может быть, именно сейчас конкретный человек переживает травматичный опыт, насилие или что-то иное, и после этого у него может развиваться депрессивное расстройство», — заметила Свечникова.

Кроме того, по ее словам, важно, выражен ли у человека перфекционизм, который тоже является одним из факторов влияния на развитие депрессивных расстройств. Если человек регулярно не высыпается, плохо питается, не занимается физической нагрузкой, не заботится о своем психологическом состоянии, безусловно, это тоже увеличивает риски.

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«Также, если человек сталкивается с возникновением у него какого-то хронического заболевания, или ограничивающего как-то у него функционирование, снижающего качество его жизни, это может безусловно, увеличивать риск развития депрессивного состояния», — поделилась психотерапевт.

В целом, выявить какую-то категорию людей, в большей степени подверженных депрессии трудно, так как к развитию такого ментального заболевания приводит именно совокупность биологических, психологических и социальных факторов.

«Так, статистика Всемирной организации здравоохранения говорит, что женщины чаще страдают депрессивными расстройствами, но возможно, все дело в том, что обращаемость к специалистам среди мужского населения, даже при наличии симптомов депрессии, минимальна», — подытожила специалист.

Ранее автор книг о борьбе с депрессией Джейн Харди раскрыла четыре простых способа позаботиться о ментальном здоровье в сложных жизненных ситуациях.

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Екатерина Смирная
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