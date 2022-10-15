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03:16, 15 октября 2022Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве в рядах украинских военных

Пленный боец ВСУ заявил, что украинские военные занимались мародерством в символике ВС РФ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику Вооруженных сил России (ВС РФ), рассказал находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко, пишет РИА Новости.

По его словам, его батальон находился на Заводе Ильича. Военные осуществляли вылазки в город. «Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки», — заявил он.

Пленный боец уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели ввести мирное население в панику и осуществляли мародерские действия. Обратно военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались.

В мае сложивший оружие боец ВСУ рассказал о мародерстве в рядах украинской армии. По его словам, войска разоряли дачи мирных жителей, разбирая их на стройматериалы.

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Марина Совина
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