РФПИ видят интерес большого количества стран к назальной форме «Спутника V»

РФПИ видят интерес большого количества стран к назальной форме вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит интерес большого количества стран именно к назальной форме вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в документальном фильме на телеканале «Россия-24».

«Мы видим громаднейший интерес к интраназальной форме. Ее можно использовать вместе с обычной формой вакцины, но по мере возникновения новых штаммов, мы считаем, что у назальной формы большое будущее, и мы видим очень большой интерес от различного количества стран именно к интраназальной форме. И клинические испытания также показали высочайшую эффективность интраназальной вакцины», — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что сам использовал интраназальную вакцину. «Это действительно та форма, которая очень хорошо защищает от проникновения вируса внутрь организма и является более щадящей формой вакцины. <…> Она довольно уникальна, потому что РНК-вакцины не могут делать назальную форму, а назальная форма — это преимущество аденовирусного вектора, который присутствует в вакцине "Спутник"», — пояснил он.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат инновировал в различные формы — в однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», а также в интраназальную вакцину «Спутник». На сегодняшний день вакцина была зарегистрирована более чем в 70 странах мира.