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12:19, 16 октября 2022Россия

Командир «Ахмата» заявил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек

Командир «Ахмата» заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Помощник главы Чеченской Республики и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта. Об этом он сообщил во время прямого эфира YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 километров, то, действительно, они, получается, даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона [теряет] до 500 человек, это однозначно», — отметил Алаудинов.

Помощник главы Чеченской Республики добавил, что украинская сторона не забирает тела погибших военнослужащих с линии фронта, чтобы не фиксировать численность убитых.

«Как полагаю, если забирать трупы, то уже народ начнет понимать, в каком количестве каждый день [погибают военнослужащие ВСУ]. Они оставляют трупы на передовой и не отчитываются», — заявил командир спецподразделения.

Ранее стало известно, что российские военные из передового медицинского пункта под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному.

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Анастасия Астахова
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