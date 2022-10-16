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11:46, 16 октября 2022Россия

Российские военные оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному

Российские военные оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному под Угледаром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные из передового медицинского пункта под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на командира группы с позывным «Донор».

По словам военнослужащего, пленный боялся, приносил извинения, а также выражал благодарность. Бригада оказала пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего его увезли для предоставления квалифицированного лечения.

«Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек», — отметил командир медицинской группы.

Отмечается, что передовой медпункт находится в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.

Ранее боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе.

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Анастасия Астахова
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