Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей

Боевики украинского полка «Азов» сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ренат Алиев, один из пленных участников подразделения, который находится в заключении, рассказал, что убил четверых мирных граждан со снайперской винтовки Драгунова (СВД) в начале апреля. По его словам, это произошло непреднамеренно, во время боя. «Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские», — сказал Алиев. Боевик полка добавил, что наблюдал обстрелы жилых домов украинским танком.

Агентство также приводит слова сержанта «Азова» Михаил Швеца, который признался, что совершил выстрел в мирного жителя в ходе перестрелки с российскими военными. Он пояснил, что во время боя перед ними выбежал человек с белой повязкой, который оказался гражданским. «Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», — сказал Швец. Помимо этого, сержант рассказал, что видел, как украинский националист расстрелял в магазине пенсионера.

Ранее стало известно, что желающим сдаться бойцам полка «Азов» в Мариуполе угрожали расстрелом. Сообщалось, что украинские командиры города предупредили, что в случае попытки, солдат ждет расправа как с дезертирами.