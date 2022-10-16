Стало известно об угрозах расстрела украинским военным за попытки сдаться

РИА Новости: командиры Азова в Мариуполе угрожали расстрелять бойцов за желание сдаться

Украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом желающим сдаться солдатам. Об этом РИА Новости рассказали пленные из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В частности, на заводе «Азовсталь» жившему в Мариуполе бойцу «Азова» с позывным Дэнсон запретили оставить свою позицию. Ему и другим солдатам объяснили, что всех, кто решит выйти с завода, будут расстреливать как дезертиров.

13 октября сообщалось, что более 400 боевиков полка «Азов» были отправлены в следственные изоляторы в разных регионах России с конца сентября. Арестованные дают признательные показания о совершенных ими преступлениях, в результате чего следователям стали известны новые факты жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.

20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

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