Более 400 боевиков украинского полка «Азов» доставлены в российские СИЗО

СКР сообщил о доставке в СИЗО 400 боевиков украинского полка «Азов»

Более 400 боевиков запрещенного в России украинского полка «Азов» были отправлены в следственные изоляторы в разных регионах страны с конца сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Арестованные дают признательные показания о совершенных ими преступлениях, в результате чего следователям стали известны новые факты жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами. Эти данные были озвучены на оперативном совещании в Мелитополе под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина.

«Азовцы» находятся в СИЗО Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской областей.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.