Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»

Около 20 последних бойцов полка «Азов» взяли в плен в конце августа

Фото: Shutterstock

Около 20 последних бойцов подразделений полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР), пишет ТАСС.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах ДНР, украинские бойцы были взяты в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь». Российский адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы военнопленных на территории ДНР и Луганской народной республики, подтвердил ТАСС информацию, но от комментариев отказался.

20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме призвали Минобороны достойно обращаться с мобилизованными
Турция сообщила о размещении Грецией бронетехники в демилитаризованной зоне
Федерация мигрантов раскритиковала идею СПЧ о повышении призывного возраста
Стало известно о последних взятых в плен бойцах «Азова»
В Севастополе мобилизовали мужчину с сахарным диабетом
Ошибочно мобилизованных жителей Тюменской области пообещали вернуть домой
Емельяненко посоветовали завершить карьеру
Московские ветврачи сообщили о динамике выздоровления медведя Диксона
Турист из Петербурга погиб в Карелии во время прогулки на катере
Женщина пожертвовала часть печени ребенку лучшей подруги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.