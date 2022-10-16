Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:55, 16 октября 2022Мир

В Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами

Полиция применила слезоточивый газ на марше против повышения стоимости жизни в Париже

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами во время шествия против повышения стоимости жизни и бездействия в отношении экологических проблем. Соответствующую информацию приводит BFM TV.

Отмечается, что часть участников марша, который стартовал во французской столице с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии, вступили в противостояние с правоохранителями. Так, люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

При этом, согласно сообщениям организаторов, акция протеста насчитывает 140 тысяч участников. В то же время, по словам властей, их количество составляет 30 тысяч. Известно, что среди требований демонстрантов — в том числе повышение зарплат и приостановка роста цен на электроэнергию.

Ранее стало известно, что жители Франции начали скупать шерсть для вязания теплых вещей, спицы и термобелье для офисов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В США высказались об ответных мерах на случай ядерного удара России
В Запорожье предрекли планы ВСУ подготовить городу судьбу Мариуполя
В Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами
Названы способы защитить переписки в популярном мессенджере
Туристка отправилась в отпуск мечты с парнем и была найдена мертвой
На Украине рассказали о желании крестившего Русь князя Владимира вступить в ЕС
«Зенит» укрепил лидерство в РПЛ
Глава ДНР наградил дочь Кадырова
Названы опасные последствия употребления красного мяса
В Брянской области прокомментировали теракт на полигоне под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.