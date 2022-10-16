Полиция применила слезоточивый газ на марше против повышения стоимости жизни в Париже

В Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами во время шествия против повышения стоимости жизни и бездействия в отношении экологических проблем. Соответствующую информацию приводит BFM TV.

Отмечается, что часть участников марша, который стартовал во французской столице с площади Нации и двигался по направлению к площади Бастилии, вступили в противостояние с правоохранителями. Так, люди в масках начали разбивать витрины ресторанов и банков, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ.

При этом, согласно сообщениям организаторов, акция протеста насчитывает 140 тысяч участников. В то же время, по словам властей, их количество составляет 30 тысяч. Известно, что среди требований демонстрантов — в том числе повышение зарплат и приостановка роста цен на электроэнергию.

Ранее стало известно, что жители Франции начали скупать шерсть для вязания теплых вещей, спицы и термобелье для офисов.