Минобороны отчиталось о достижении целей ударов ВС России по объектам на Украине

Минобороны заявило о достижении целей ударов по энергообъектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение суток наносили удары высокоточным оружием по военным объектам и системам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия 10 и 11 октября нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.