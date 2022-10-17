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13:49, 17 октября 2022Забота о себе

Врачи подсказали меры профилактики артрита и артроза

Травматолог Алексей Зинченко: укрепление мышц и здоровый вес снизят риск артрита

Фото: Dmytro Nazarko / Unsplash

Артрит и артроз — опасные заболевания, заметно снижающие качество жизни человека, однако снизить риск этих недугов поможет несложная профилактика, например, укрепление мышц и поддержание здорового веса, уверены врачи-травматологи Максим Смола и Алексей Зинченко. В беседе с «Лентой.ру» они подсказали эти и другие меры профилактики опасных заболеваний суставов.

Врач ортопед-травматолог медицинской клиники НАКФФ Смола объяснил, что артроз и артрит поражают абсолютно любые суставы человека. Разница в понимании двух диагнозов заключается в том, что артроз — хроническое невоспалительное заболевание, носящее стойкие дистрофически-дегенеративные изменения суставов. В свою очередь артрит — классический вариант воспаления с выраженным болевым синдромом, отеками, изменением кожных покровов, приводящий к дисфункции суставов.

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«Артрит часто носит системный характер и вызывает более глубокие дегенеративно-дистрофические изменения суставных поверхностей, что приводит к прогрессированию артроза», — подчеркнул Смола.

Как предупредить развитие артроза и артрита

По словам ортопеда, для профилактики артрита и артроза необходимо выполнять несколько простых правил. Первое из них — правильное питание. Рацион должен быть богат витаминами, аминокислотами и минеральными веществами. Второе — избегать переохлаждения.

Нужно помнить, что переохлаждение очень негативно влияет на суставы, поэтому очень важно одеваться по погоде. Кроме того, большое значение для здоровья суставов имеет ношение правильной обуви: не слишком узкой, устойчивой, на небольшом каблуке. Кстати, излюбленная многими поза сидеть нога на ногу — верный путь к артрозу, поэтому лучше стараться ее избегать

Максим СмолаВрач ортопед-травматолог медицинской клиники НАКФФ

Также для здоровья суставов необходимо сохранять физическую активность, рассказал Зинченко, травматолог-ортопед ГКБ имени Виноградова. При этом любые спортивные нагрузки должны быть безопасными. «По возможности следует исключить ударно-прыжковую нагрузку, то есть движения должны быть плавными, мышцы, которые окружают сустав, должны быть крепкими. Сустав и хрящ "живут" и питаются благодаря движению», — отметил врач.

Помимо этого, по словам Зинченко, для профилактики артрита и артроза необходимо поддерживать здоровый вес и укреплять мышечный корсет, мышцы-стабилизаторы сустава при помощи лечебной физкультуры.

Лишнего веса быть не должно, так как это увеличивает нагрузку на суставы. Даже в европейских рекомендациях по лечению артроза снижение веса и лечебная физкультура стоят на первом месте. Это наиболее важные моменты для профилактики артроза. Также стоит помнить, что артроз и артрит лечатся, но не вылечиваются, однако терапия позволит чувствовать себя хорошо и жить счастливо и полноценно

Алексей ЗинченкоТравматолог-ортопед ГКБ им. В.В. Виноградова.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа перечислила способы быстро избавиться от усталости ног. Помогут снять отечность и тяжесть в конечностях специальный массаж теплыми бутылками с водой и ванночки с солевым раствором, уверена специалистка.

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Наталья Обрядина
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